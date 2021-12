Massa bate, é punido e larga em último no GP de Mônaco

O piloto Felipe Massa vai largar em último no GP do Mônaco de Fórmula 1, que será disputado neste domingo, 26, às 9h (horário de Brasília).

O brasileiro se envolveu em uma acidente na curva Sainte Devote na terceira sessão de treinos livres, neste sábado. Massa foi obrigado a trocar a caixa de câmbio de sua Ferrari e perderia cinco posições no grid de largada, mas o carro não ficou pronto em tempo de participar do treino de classificação.

Massa saiu ileso do acidente, mas só conseguiu completar oito voltas no circuito de rua de Monte Carlo e foi o 16º na sessão, com tempo de 1min16s105, a um segundo e 727 milésimos do alemão Nico Rosberg (Mercedes), o mais rápido.

A análise inicial da escuderia italiana indica que o acidente aconteceu devido a um erro do brasileiro, que, como consequência do choque, foi obrigado a trocar a caixa de câmbio de sua Ferrari.

O acidente de Massa foi o primeiro dos três ocorridos na terceira sessão de treinos livres, marcada por duas bandeiras vermelhas.

O alemão Adrian Sutil (Force India) e o francês Romain Grosjean (Lotus) também perderam o controle de seus carros nas curvas de Massenet e Sainte Devote, respectivamente, e tiveram que abandonar o treino.

