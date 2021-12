Massa aprova desempenho na Bélgica após 'férias' na F1

Felipe Massa ficou satisfeito com seu desempenho nos primeiros treinos do GP da Bélgica, nesta sexta-feira. O piloto brasileiro marcou o quarto melhor tempo do dia, no Circuito de Spa-Francorchamps, e deixou para trás o companheiro de Williams, Valtteri Bottas, na segunda sessão livre.

Massa desbancou o finlandês ao mostrar grande evolução entre o primeiro e o segundo treino do dia. Na sessão de abertura, ele não conseguiu passar do 15º tempo. Contudo, cresceu na pista e obteve grande marca na segunda atividade desta sexta. Ele ficou atrás somente dos carros da Mercedes e de Fernando Alonso, da Ferrari.

"Foi uma boa sexta-feira para nós, sem qualquer problema. Conseguimos continuar com nosso aprendizado no carro", comentou o brasileiro, que ainda busca desbancar Nico Rosberg e Lewis Hamilton, líderes do campeonato. "A Mercedes ainda está muito forte e parece ter boa vantagem sobre todos. Mas teremos uma boa oportunidade para lutar pelo pódio".

Em sua primeira avaliação sobre o fim de semana, o piloto da Williams acredita que a degradação dos pneus continuará sendo chave na disputa. "Percebemos um certo desgaste hoje e isso significa que o desgaste dos compostos será crucial na estratégia da corrida".

O GP da Bélgica será o primeiro deste segundo semestre da temporada da Fórmula 1. Os pilotos ficaram longe das pistas por quase um mês durante o verão europeu e estão fazendo seu retorno às disputas neste fim de semana.

