Massa aprova desempenho da Williams em trechos longos no Bahrein

Felipe Massa aprovou o desempenho de sua Williams nos trechos longos, os chamadas "long runs", que percorreu nos dois primeiros treinos livres do GP do Bahrein, nesta sexta-feira. O piloto brasileiro completou quase uma corrida inteira, ao percorrer 55 voltas - a prova de domingo terá 57.

"Foi uma sexta-feira normal para nós. Ficamos focados em tentar compreender o equilíbrio do carro, como ele se comporta em diferentes pneus. E fizemos trechos longos muito bons no final do treino", comentou o piloto da Williams. "Coletamos muita informação hoje e agora vamos entender como podemos melhorar o carro para amanhã."

Massa foi o décimo mais rápido nas duas sessões que abriram o GP do Bahrein. O brasileiro não se destacou entre os mais velozes justamente por dar preferência às "long runs", que servem de simulação para a corrida, com o objetivo de testar a confiabilidade e o ritmo do carro.

As atividades do fim de semana no GP do Bahrein prosseguem neste sábado, quando vai ser realizado o terceiro treino livre e também a sessão de classificação, agendada para meio-dia (horário de Brasília). O horário é o mesmo da largada da segunda prova da temporada no domingo, no circuito de Sakhir.

adblock ativo