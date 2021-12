Massa aposta em evolução da Williams em Barcelona

Prestes a fazer o retorno à Europa, depois de quatro etapas da Fórmula 1 na Oceania e na Ásia, Felipe Massa mostrou confiança nas novidades que a Williams levará ao GP da Espanha, em Barcelona.

"Espero que possamos dar um passo adiante, mas também é verdade que as outras equipes também o farão", disse o brasileiro. "Não será nada que mudará completamente o carro, mas será importante manter o desenvolvimento constante".

Para o brasileiro, a equipe britânica tem sido mais eficiente no desenvolvimento de novos componentes do que a Ferrari, seu time anterior. "No ano passado eu não lembro de nenhuma corrida em que trouxemos alguma novidade que tenha funcionado. E nós tivemos muitos componentes novos [em 2013]", alfinetou.

As dificuldades na equipe italiana contrastam com a situação da Williams. "Tudo que trouxemos já está no carro e estou 100% certo de que as novas partes vão funcionar não somente aqui, mas também nas corridas seguintes", declarou o brasileiro, que disputará o primeiro treino livre do GP espanhol a partir das 5 horas (de Brasília).

Bolo

Felipe Massa foi surpreendido com um bolo de aniversário presenteado pela equipe nesta quinta. Era uma comemoração atrasada dos seus 33 anos, completados no dia 25 de abril, quando os pilotos estavam de folga, entre o GP da China e a corrida na Espanha.

