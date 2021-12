Massa admite preocupação com futuro na Ferrari

Felipe Massa admitiu nesta terça-feira que seus resultados serão decisivos na busca pela renovação do seu contrato com a Ferrari. O brasileiro começou bem a temporada 2013 da Fórmula 1, mas cometeu erros graves em quatro corridas seguidas e acabou caindo de rendimento antes do recesso deste mês.

Preocupado, o piloto reconhece que terá que apresentar melhores resultados na segunda metade do campeonato. "Os resultados vão decidir se vou ficar aqui ou se terei que buscar outra equipe", afirmou o brasileiro, que chegou a superar o companheiro Fernando Alonso nos primeiros treinos do ano. "A possibilidade de ficar existe, mas o mais importante é obter os resultados".

Massa acredita que precisa ser mais regular na competição. "Estou feliz com o meu ritmo, tanto nos treinos quanto na corrida. Preciso é ter mais consistência. Se eu fizer isso, os resultados vão aparecer", disse o piloto, que só tem contrato com a equipe italiana até o fim deste ano.

Após uma boa recuperação no fim do ano passado, quando assegurou a permanência na Ferrari em 2013, Massa voltou a ser alvo de críticas por parte da imprensa italiana. Jornais vêm questionando as habilidades do piloto para formar dupla com o bicampeão Alonso.

