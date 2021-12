Massa admite frustração, mas evita culpar Williams por erros

Felipe Massa não escondeu a decepção após perder o pódio no GP da Inglaterra de Fórmula 1. O brasileiro chegou a liderar a corrida deste domingo, em Silverstone, mas perdeu a ponta e, depois, a vaga no pódio, em razão de erros da estratégia da Williams. Apesar disso, o piloto evitou culpar somente a equipe pelo resultado "frustrante".

"Erramos. A primeira parada era um pouco difícil de saber. O [Lewis] Hamilton arriscou e entrou antes. Na segunda parada é claro que foi um erro. A gente acabou passando pela entrada dos boxes e perdeu a chance do pódio", afirmou o brasileiro em entrevista à TV Globo.

A primeira parada aconteceu na 20ª volta, logo depois de Hamilton. O piloto da Mercedes teve sucesso ao se antecipar porque salto do segundo para o primeiro lugar da prova, que pertencia ao brasileiro. Mesmo fazendo boa parada, Massa voltou à pista atrás do piloto da casa.

O atraso na segunda parada foi ainda mais decisivo. Tanto a Williams quanto a Mercedes já haviam decidido que não iriam mais para os boxes. Até que a chuva mudou a estratégias de todas as equipes. Novamente, Hamilton foi mais ágil e colocou pneus intermediários antes dos rivais, na 44ª volta. Massa só foi para os boxes na volta seguinte.

Neste intervalo, Hamilton abriu vantagem na ponta e o brasileiro perdeu rendimento porque tinha dificuldade em segurar sua Williams, com pneu seco, na pista molhada. Para piorar, Massa viu Sebastian Vettel também se antecipar nos boxes e buscar o terceiro lugar. Assim, o brasileiro voltou apenas em quarto, fora do pódio, mesmo depois de liderar a prova, com uma grande largada.

"É frustrante", admitiu o piloto da Williams. "Foi uma largada maravilhosa, o ritmo de corrida era bom. Estávamos brigando com as Mercedes. Se fosse uma corrida disputada totalmente no seco, com estratégia perfeita, poderíamos ter vencido", disse o brasileiro, que esperava repetir neste domingo o pódio obtido na etapa passada, na Áustria.

