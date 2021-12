Massa admite erro em volta, mas valoriza 4ª colocação

Felipe Massa admitiu que um erro no primeiro setor do Circuito das Américas custou uma posição no grid de largada do GP dos Estados Unidos, no domingo, 2. Com a falha, o brasileiro não conseguiu passar do quarto lugar, atrás do companheiro de Williams, o finlandês Valtteri Bottas, e dos dois pilotos da Mercedes.

"Esperava estar uma posição à frente, mas acho que foi bom. O carro é competitivo, a gente está ali na luta, na briga", disse Massa, em entrevista à Sportv. "Faltou um pouquinho, acabei me perdendo um pouco no final do primeiro setor, errei um pouquinho a trajetória e acabei perdendo um pouquinho a linha. Poderia ter sido mais rápida a volta, mas foi bom."

Massa lamentou não ter ido um pouco melhor no treino classificatório porque terá que largar do lado "sujo" da pista. "Sempre é melhor largar no lado limpo. Estou largando no lado sujo, isso não é fantástico, mas vamos tentar fazer com que tudo funcione melhor amanhã", ponderou.

O brasileiro teve bom desempenho neste sábado, a começar pelo terceiro lugar no último treino livre, pela manhã. Na classificação, chegou a ser o segundo mais rápido no Q1, até ser superado por Nico Rosberg no Q2. Na sessão final, acabou sendo batido também por Bottas. "A gente está na briga, conseguimos colocar os dois carros na frente da Ferrari, então vamos concentrar para amanhã."

