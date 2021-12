Massa admite erro e lamenta sétima posição no grid

O brasileiro Felipe Massa não saiu satisfeito com a sétima colocação no grid de largada para o GP do Bahrein de Fórmula 1, que acontecerá neste domingo. O piloto da Williams lamentou um erro que cometeu no fim do Q3 do treino de classificação deste sábado, quando buscava melhorar sua marca, mas teve problemas e acabou desistindo.

"Não foi uma classificação muito fácil. Eu cometi alguns erros na minha volta no Q3, já que acabei virando demais na curva, então perdi um pouco de tempo. E eu realmente deveria ter sido mais rápido. Vamos começas na sétima posição amanhã após a punição ao (Daniel) Ricciardo e será uma longa prova, então tudo pode acontecer. Parecemos estar competitivos, o que é bom de ver, e estamos na briga para amanhã", declarou.

Massa cravou o oitavo melhor tempo do dia, mas acabou ganhando uma posição depois que Ricciardo, terceiro mais rápido, perdeu dez posições no grid por punição referente ao GP da Malásia. O brasileiro vem de uma sétima colocação na Malásia, no final de semana passado, e já declarou que espera lutar por melhores posições no Bahrein.

