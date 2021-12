Massa admite decepção com resultados na temporada

Felipe Massa começou a temporada 2014 como uma das apostas da Fórmula 1, em razão dos bons resultados nos testes de janeiro e fevereiro. Mas, após seis largadas no campeonato, o brasileiro ainda não conseguiu brilhar com sua Williams. Até agora seus melhores resultados foram o sétimo lugar na Malásia, no Bahrein e em Mônaco.

Às vésperas do GP do Canadá, no fim de semana, o piloto admite estar decepcionado com seu rendimento neste ano. "Com certeza não tive bons resultados até agora. Deveria estar bem melhor do que estou no momento. Não tenho feito boas corridas", reconheceu o brasileiro, no Circuito Gilles-Villeneuve, em Montreal.

Apesar da sequência negativa, Massa acredita que poderá ir bem no Canadá, por causa das características do circuito. "Tenho certeza de que poderemos ir bem aqui. Esta pista é melhor para a gente, em comparação com Mônaco. Então, estou ansioso por bons resultados, a começar por Montreal. Espero terminar e uma posição bem acima do sétimo lugar desta vez".

No Canadá, Massa não lutará apenas para terminar a corrida entre os primeiros. Ele vai tentar superar o companheiro de Williams, Valtteri Bottas. O finlandês vem ganhando as disputas diretas com o brasileiro e ocupa o 7º lugar do campeonato, com 34 pontos, quase o dobro da pontuação de Massa, que tem 18 e é o 11º colocado geral.

