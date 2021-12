Mascotes de 2016 recebem os nomes de Vinícius e Tom

Apresentados no mês passado, as mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 tiveram seus nomes anunciados no fim da noite de domingo. O mascote olímpico, inspirado na fauna do País, se chamará Vinícius, enquanto o paralímpico, que homenageia a flora brasileira, se chamará Tom.

O anúncio dos nomes das mascotes foi feito no programa Fantástico, da Rede Globo. Os nomes foram eleitos a partir de votação popular, pela internet e em totens instalados em diversos locais. Vinícius e Tom receberam 44% dos votos. Já Oba e Eba haviam sido a opção de 38% dos participantes. Tiba Tuque e Esquindim, a terceira opção de nomes, tiveram 18% da preferência do público.

Os nomes Vinícius e Tom são uma homenagem a dois grandes nomes da música popular brasileira. O mascote da Olimpíada representa a diversidade dos animais do País - tem a agilidade dos felinos, o gingado dos macacos e a leveza dos pássaros. Assim como o mascote da Paralimpíada, que é uma mistura da flora brasileira, tem uma cabeleira de folhagens tropicais e mora na Floresta da Tijuca.

Para chegar aos personagens, o Comitê Rio 2016 fez uma concorrência para o mercado nacional. O vencedor foi a Birdo Produções, de São Paulo, que assina o projeto, e contou com a chancela de um júri de 14 pessoas e dos diretores do Festival Anima Mundial.

