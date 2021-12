Mascote do Atlético Mineiro é acusado de machismo em apresentação do time feminino

O mascote do Atlético Mineiro, o chamado 'Galo Doido', foi acusado de cometer um ato machista durante apresentação do time feminino do clube alvinegro, na tarde deste domingo, 16, no intervalo da partida contra a Caldense, pelo Campeonato Mineiro, no estádio Mineirão.

Durante a apresentação do time feminino para a temporada 2020, além também de anunciar a chegada do atacante Diego Tardelli, o mascote do clube pediu para que a atleta Vitória Calhau desse uma "voltinha". O mascote ainda esfrega as mãos enquanto sai do campo.

Na manhã desta segunda-feira, 17, o Atlético Mineiro repudiou a atitude do funcionário do clube, que foi afastado logo após o episódio. Confira a nota:

"Sobre o episódio ocorrido na tarde de ontem, envolvendo a atleta Vitória Calhau, o Atlético lamenta e repudia o comportamento do funcionário, que foi sumariamente afastado.

Pedimos desculpas à atleta, às demais jogadoras e a todas as torcedoras e torcedores pelo lamentável ato."

A atleta ainda não se manifestou publicamente sobre o caso, porém a namorada dela, a atleta do Flamengo Marinha, Lorraynne Macedo, fez uma publicação no twitter, na noite deste domingo, 16, declarando sentir nojo da atitude do mascote.

A reação dele esfregando as mãos e passando a mão na boca me dá nojo, já me incomodaria sendo uma pessoa que não conheço mas me incomoda mais ainda sendo minha namorada, São atletas profissionais,estão ali pela profissão,serem reconhecidas como jogadoras não por corpo ou beleza! https://t.co/Sm013GNfER — Lorraynne Macedo (@MacedoLorraynne) February 17, 2020

