Martino faz mistério e não confirma Neymar titular

Sem poder contar com Lionel Messi nesta terça-feira, 1º, Gerardo Martino manteve o mistério e não confirmou a escalação de Neymar entre os titulares do Barcelona na partida contra o Celtic, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. O argentino se recupera de uma lesão na coxa direita e é desfalque certo na Escócia.

Messi se machucou no sábado, em partida do Campeonato Espanhol, e, desde então, Neymar vem sendo cotado para ser o substituto do melhor jogador do mundo. O treinador, contudo, parece mais inclinado a contar com Cesc Fàbregas, Alexis Sanchez ou até com o jovem Sergi Roberto.

"Cesc, com a camisa 9, tem mais entrosamento para jogar com Iniesta, Xavi ou Sergio [Busquets]. Sabe dar assistência e mostrou isso contra o Almería. Mas não descartamos em absoluto outras opções que temos, como Alexis ou Sergi Roberto", afirmou Martino, nesta segunda, véspera da partida na Escócia.

Sem confirmar o ataque e o meio-campo catalão, o treinador argentino cobrou seu elenco e avisou que a ausência de Messi não poderá ser usada como desculpa para um eventual tropeço. "Em nenhuma equipe é fácil substituir Messi, mas não usaremos isso como desculpa se fizermos um jogo ruim. Teremos que ser rápidos e precisos".

Martino cobrou mais posse de bola do time depois de ver o Barcelona ser superado neste quesito, algo raro nos últimos anos, neste início de temporada. "Teremos que ser precisos, mais rápidos e ágeis. Teremos que alternar a posse de bola com mais verticalidade. E temos que ficar com a bola por mais tempo", pregou o técnico.

adblock ativo