Marta fica fora de lista de melhores do mundo da Fifa

O Brasil não terá representante na lista de melhores jogadoras do mundo da Fifa deste ano. A brasileira Marta, que já conquistou o título cinco vez, esse ano está fora da relação divulgada pela Fifa e pela revista France Football.

As dez finalistas são Nadine Angerer, Alemanha, Ramona Bachmann, Suíça, Kadeisha Buchanan, Canadá, Amandine Henry, França, Engúnie Le Sommer, França, Carli Lloyd, EUA, Aya Miyama, Japão, Megan Rapinoe, EUA, Celia Sasic, Alemanha e Hope Solo, EUA.

Desde 2004, quando apareceu no top 3 pela primeira vez, Marta sempre esteve entre as finalistas da Bola de Ouro. Além de não contar com uma atleta na disputa, o Brasil também não terá nenhum representante entre os treinadores.

A relação de melhores jogadores e treinadores do futebol masculino deve ser divulgada nesta terça, 20.

Voto

Capitãs e técnicos femininos vão votar entre 26 de outubro e 30 de novembro para escolher as finalistas. Os nomes serão divulgados no dia 30 de novembro.

