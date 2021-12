Marta é indicada à Bola de Ouro da Fifa pela 12ª vez

Pela 12ª vez consecutiva, a brasileira Marta figura na lista das dez finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo eleita pela Fifa. Ela foi confirmada oficialmente pela entidade, nesta sexta-feira, 24, neste grupo de candidatas à Bola de Ouro, honraria que ela conquistou por cinco anos seguidos, entre 2006 e 2010.

Realizada em parceria com a revista France Football, a premiação elegerá a maior craque do planeta em 2014 no próximo dia 12 de janeiro, em Zurique. Por meio de comunicado, a Fifa destacou que a decisão final sobre o prêmio agora está nas mãos da capitãs e dos técnicos de seleções nacionais femininas, assim como nas dos jornalistas que também participam deste processo de votação.

No próximo dia 1º de dezembro, a Fifa e a France Football anunciarão os nomes das três finalistas da premiação feminina e os outros três da masculina, sendo que a lista prévia de dez candidatos entre os homens será revelada na próxima terça.

As outras nove finalistas à Bola de Ouro entre as mulheres são as seguintes: Abby Wambach (Estados Unidos), Nadine Angerer e Nadine Kessler (Alemanha), Veronica Boquete (Espanha), Nilla Fischer e Lotta Schelin (Suécia), Nahomi Kawasumi e Aya Miyama (Japão) e Louisa Necib (França).

A Fifa também anunciou nesta sexta-feira a lista de dez técnicos ou técnicas de seleções ou times que concorrerão ao prêmio de melhor treinador ou treinadora de equipes femininas da modalidade. Os nomes são os seguintes: Philippe Bergeroo (FRA/seleção da França), Peter Dedevbo (NIG/seleção sub-20 da Nigéria), Laura Harvey (ING/Seattle Reign), Ralf Kellermann (ALE/Wolfsburg), Maren Meinert (ALE/seleção sub-20 da Alemanha), Norio Sasaki (JAP/Seleção do Japão), Pia Sundhage (SUE/seleção da Suécia), Asako Takemoto Takakura (JAP/seleção sub-17 do Japão), Jorge Vilda (ESP/seleção sub-17 e sub-19 da Espanha) e Martina Voss-Tecklenburg (ALE/Seleção da Suíça).

