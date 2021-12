Marta e Érika se recuperam de lesões e ainda não treinam com bola

A seleção brasileira feminina completa nesta sexta-feira, 31 o seu décimo dia de preparação para a Copa do Mundo na França, que começa no dia 7 de junho. Nessa quinta-feira, 30, as jogadoras treinaram, na parte da manhã, na academia do hotel onde estão hospedadas, na cidade de Portimão, no litoral Sul de Portugal, e, na parte da tarde, o treinador Vadão (Oswaldo Fumeiro Alvarez) comandou as jogadoras em atividades com bola, no campo do centro de treinamento do Portimonense.

Marta e Érika estiveram ausentes das atividades com as demais jogadoras. A atacante permanece em tratamento na fisioterapia, recuperando-se de uma lesão muscular no bíceps da coxa esquerda. Érika, por sua vez, apresenta uma torção no tornozelo esquerdo e fez atividade física pela manhã e, na parte da tarde, foi para a fisioterapia, no Estádio do Portimonense.

A seleção estreia na Copa do Mundo Feminina na França, no dia 9 de junho, contra a Jamaica, em Grenoble. A equipe viaja no dia 5 para a cidade francesa. Depois, o Brasil vai para Montpellier enfrentar a Austrália e fecha a fase de grupos contra a Itália, em Valenciennes.

