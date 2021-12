Marta é eleita pela sexta vez a melhor jogadora do mundo

A atacante Marta foi eleita a melhor jogadora do ano de 2018, nesta segunda-feira durante a entrega da premiação Fifa "The Best" realizada em Londres, um troféu que a brasileira ergue pela sexta vez na carreira.

A jogadora do Orlando Pride, aos 33 anos, havia vencido o prêmio entre 2006 e 2010 ininterruptamente.

Marta liderou a seleção brasileiro ao título do último sul-americano feminino (2018). No ano que vem, ela terá a chance de buscar mais uma vez o grande troféu que nunca conquistou: a Copa do Mundo, que será disputada na França.

A brasileira também se tornou a maior vencedora, homem ou mulher, do prêmio individual na história do futebol, já que estava empatada com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi com cinco troféus.

adblock ativo