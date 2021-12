Marta anuncia que irá se casar com companheira de time no Orlando Pride

A brasileira e uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino, Marta, revelou nesta segunda-feira, 4, que irá se casar com sua companheira e colega de time, Toni Deion. O anúncio foi feito através das redes sociais de ambas, onde ambas postaram algumas fotos juntas com a aliança de noivado.

"Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas", escreveu a lenda do futebol, eleita melhor do mundo em seis oportunidades. Em seu perfil, Deion também postou a mesma foto, mas com a legenda "Yes", sinalizando que teria aceitado o pedido de casamento.

De acordo com a Vogue Brasil, a jogadora brasileira não quis se ater a mais detalhes sobre onde e como ocorreu o pedido, preferindo manter o suspense. "queremos manter esses detalhes só para nós e para as pessoas mais íntimas. Postamos (nas redes sociais) porque temos muita gente que nos seguem e sempre estão na torcida pela nossa felicidade".

Marta e Deion jogam juntas no Orlando Pride, time que disputa a National Women's Soccer League, nos Estados Unidos. Enquanto a brasileira de 34 anos atua como atacante da equipe, a americana de 30 anos é uma das defensoras na linha de defesa. Elas assumiram a relação publicamente no início de 2019.

Além de atuarem na mesma equipe, as duas já moram juntas em Winter Park, no estado da Flórida e, coincidentemente, possuem a mesma data de aniversário, 19 de fevereiro.

