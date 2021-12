Marreta se adapta à troca de adversário e só pensa em nocautear no UFC São Paulo

Uma sequência de lesões de outros lutadores mudou radicalmente o status de Thiago Marreta no UFC São Paulo. O evento, que será disputado no sábado, no ginásio do Ibirapuera, contará com o brasileiro como estrela da luta principal. Ele vai enfrentar Eryk Anders, adversário que foi definido apenas na segunda-feira.

Inicialmente, o atleta nem estava no card do UFC São Paulo, mas com a contusão de Glover Teixeira, que faria a luta principal, Marreta foi convocado para encarar Jimi Manuwa na categoria de peso acima, a dos meio-pesados. Ele logo topou o desafio, ainda mais por ter um protagonismo em um evento na sua terra, mas depois foi a vez do rival se machucar. Assim, ele também ganhou um novo oponente.

"Quando recebi a notícia que o Manuwa tinha se contundido, fiquei com receio de que a luta fosse cancelada. Mas logo me deram outro adversário e fiquei tranquilo. É pouco tempo, mas aproveitei esses últimos dias para me adaptar ao estilo do novo adversário, que é um lutador completamente diferente do Manuwa. A estratégia muda um pouco, mas estou preparado", avisou.

Marreta tem um estilo de trocação e promete partir para cima de Anders. Tanto que em seu currículo, das 18 vitórias, 12 foram por nocaute. "Meu estilo é o mesmo e vou tentar nocautear mais uma vez. Vou me precaver de algumas coisas, mas estou pronto para a luta e só penso na vitória", comentou o lutador.

