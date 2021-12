Marquinhos é regularizado e pode estrear pelo Bahia de Feira

Anunciado na semana passada como novo reforço do Bahia de Feira para a disputa do Baianão 2020, o atacante Marquinho teve seu nome publicado nesta sexta-feira, 28, no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com a regularização, o atleta passou a ser uma das opções do técnico Barbosinha para o certame estadual. O primeiro compromisso do Tremendão com o atacante já pode ser nesta terça, 3, quando a equipe feirense recebe o Atlético de Alagoinhas, na Arena Cajueiro. O confronto é válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

Natural de Prado, município do sul do estado, Marcos Antônio da Silva Gonçalves, de 30 anos, foi revelado pelo Vitória. No Leão, ele ficou entre os anos de 2003 e 2008, quando foi promovido ao profissional e se tornou destaque na campanha que levou o Rubro-Negro ao 10º colocado do Brasileirão naquele ano.

Depois, o atacante chegou a ter passagens rápidas entre Palmeiras e Flamengo, respectivamente, quando decidiu retornar em 2011 e virando destaque do time que conseguiu o acesso à elite do futebol nacional no ano seguinte, e se despedindo em definitivo do clube em 2013.

Com a saída do Leão, Marquinho chegou a rodar por alguns clubes do futebol brasileiro: Cruzeiro, Internacional, Sport e América-MG. Na última temporada, o jogador defendeu o Guarani, pela Série B, e ficou na 13ª posição na tabela.

adblock ativo