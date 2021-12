Márquez conquista 9ª pole no ano na MotoGP em Brno

Atual campeão mundial da MotoGP, o espanhol Marc Márquez ampliou o seu impressionante domínio da temporada 2014 ao conquistar neste sábado, 16, a pole position da etapa da República Checa no treino de classificação realizado no circuito de Brno. Assim, garantiu o primeiro lugar do grid de largada pela nona vez em 11 corridas neste campeonato.

Depois de vencer todas as dez corridas já realizadas na atual temporada da MotoGP, Márquez vai buscar neste domingo o recorde de 11 triunfos consecutivos em um campeonato liderado pelo espanhol com larga vantagem. O piloto da Honda ocupa o primeiro lugar com 250 pontos, seguido pelo compatriota e companheiro de equipe Dani Pedrosa, com 161, e do italiano Valentino Rossi, com 157.

Neste sábado, Márquez garantiu a pole position no final da sessão de classificação, com o tempo de 1min55s585. A marca foi 0s129 mais rápida do que a melhor volta do segundo colocado, o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, com 1min55s714, sendo apenas 0s012 mais rápido do que o também italiano Andrea Iannone, que completa a primeira fila do grid de largada, com 1min55726.

O inglês Bradley Smith, da Tech 3 Yamaha, abre a segunda fila, na quarta colocação, seguido pelos espanhóis Pedrosa, o quinto, e Jorge Lorenzo, da Yamaha, o sexto. O italiano Valentino Rossi, também da Yamaha, sofreu uma forte queda no último treino livre, machucou a mão, mas mesmo assim participou da sessão classificatória e assegurou o sétimo lugar no grid de largada.

O alemão Stefan Bradl, da LCR Honda, vai começar a prova da oitava colocação e as dez primeiras posições do grid de largada da etapa da República Checa da Moto GP são completadas pelos espanhóis Pol e Aleix Espargaró, da Tech 3 Yamaha e da Forward, respectivamente.

