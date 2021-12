Mark Webber conquista a pole na Bélgica

O líder do campeonato, Mark Webber, aproveitou a confusa condição climática no treino de classificação do GP da Bélgica de Fórmula 1, neste sábado, 28, para cravar sua quinta pole position na temporada e a 12ª da Red Bull. Para garantir a primeira posição no grid de largada da corrida deste domingo, 29, o australiano fez o tempo de 1min45s778.



Vice-líder da temporada, o inglês Lewis Hamilton não deixou por menos e cravou a segunda melhor marca (1min45s863), garantindo a primeira fila do grid. Já Robert Kubica surpreendeu e colocou a Renault na terceira posição, seguido por Sebastian Vettel e Jenson Button.

