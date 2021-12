Mark Webber conquista a pole do GP da Espanha

O australiano Mark Webber (Red Bull) ocupará no domingo a 'pole position' do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, a quinta etapa do Mundial, depois de ter feito a volta mais rápida no treino de classificação deste sábado no circuito de Barcelona.

Webber superou o companheiro de equipe por um décimo de segundo no fim da terceira fase da classificação, dominada completamente pelos carros da Red Bull.



O britânico Lewis Hamilton, da McLaren, vai largar em terceiro. A volta mais rápida dele foi quase um segundo mais lenta que a de Webber.



O espanhol Fernando Alonso, companheiro de equipe de Massa, conseguiu a quarta posição. A terceira fila terá o britânico Jenson Button (McLaren) e o alemão Michael Schumacher (Mercedes).

Confira o grid de largada:

1. Mark Webber (AUS/Red Bull-Renault), 1min19s995 (18 voltas)

2. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull-Renault), 1min20s101 ( 20 )

3. Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes), 1min20s829 ( 17 )

4. Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min20s937 ( 23 )

5. Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes), 1min20s991 ( 18 )

6. Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min21s294 ( 18 )

7. Robert Kubica (POL/Renault), 1min21s353 ( 16 )

8. Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min21s408 ( 22 )

9. Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min21s585 ( 24 )

10. Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari), 1min21s984 ( 20 )

11. Adrian Sutil (ALE/Force India-Mercedes), 1min21s985 ( 17 )

12. Pedro de la Rosa (ESP/Sauber-Ferrari), 1min22s026 ( 17 )

13. Nico Hulkenberg (ALE/Williams-Cosworth), 1min22s131 ( 14 )

14. Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso-Ferrari), 1min22s191 ( 16 )

15. Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso-Ferrari), 1min22s207 ( 15 )

16. Vitantonio Liuzzi (ITA/Force India-Mercedes), 1min22s854 ( 18 )

17. Rubens Barrichello (BRA/Williams-Cosworth), 1min23s125 ( 9 )

18. Jarno Trulli (ITA/Lotus-Cosworth), 1min24s674 ( 10 )

19. Vitaly Petrov (RUS/Renault), punido ( 14 )

20. Heikki Kovalainen (FIN/Lotus-Cosworth), 1min24s748 ( 10 )

21. Karun Chandhok (IND/Hispania-Cosworth), 1min26s750 ( 8 )

22. Bruno Senna (BRA/Hispania-Cosworth), 1min27s122 ( 9 )

23. Timo Glock (ALE/Virgin-Cosworth), punido ( 8 )

24. Lucas Di Grassi (BRA/Virgin-Cosworth), punido ( 7 )

