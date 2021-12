Marion Bartoli atropela Lisicki e é campeã de Wimbledon

A francesa Marion Bartoli sagrou-se campeã de Wimbledon ao derrotar de forma arrasadora a alemã Sabine Lisicki, por 6-1 e 6-4 em apenas 1h21 de jogo, na final disputada neste sábado no All England?s Club de Londres.

Este é o primeiro título de Grand Slam da tenista de 28 anos, que foi vice-campeã em 2007, quando perdeu para a americana Venus Williams na decisão.

Bartoli tornou-se a terceira francesa a vencer um torneio desta categoria, depois de Mary Pierce (campeã do Aberto da Austrália em 1995 e de Roland Garros em 2000) e Amélie Mauresmo (campeã do Aberto da Austrália e de Wimbledon em 2006).

Em uma edição marcada pelas zebras, com as eliminações precoces de Serena Williams, Maria Sharapova e Victoria Azarenka, essa decisão não contou com nenhuma representante do top 10 feminino. Bartoli, número 15 do mundo, dará um salto na tabela, subindo para a sétima posição do ranking da WTA.

A derrota de Lisicki, 23ª cabeça de chave do torneio, poderia ter sido ainda mais humilhante. A alemã foi atropelada por 6 a 1 no primeiro set e a francesa quase repetiu o placar no segundo, mas perdeu dois 'match points' quando vencia por 5 a 1.

Lisicki chegou a ter uma reação de orgulho e voltou a 5 a 4 ao vencer os três games seguintes, mas a francesa soube manter a cabeça fria para fechar no seu saque com um lindo ace, antes de cair de joelhos na grama sagrada de Wimbledon.

"Nunca poderia ter imaginado terminar com um ace, nem nos meus sonhos mais loucos. Venho trabalhando para melhorar meu serviço há muito tempo, parece que deu resultado no melhor momento", comemorou a francesa, que tem um estilo pouco acadêmico, batendo em todas as boas com as duas mãos, e nunca foi conhecida pela qualidade do seu saque.

"Levantar esse troféu parecia impensável para mim, sonho com isso desde os seis anos de idade. Em 2007, já estive aqui (na final), mas perdi. Tenho certeza que você voltará também", disse Bartoli à adversária, muito abalada com a derrota.

"Eu simplesmente não consegui aguentar a pressão. Mario está de parabéns, conseguiu se adaptar perfeitamente à situação. Ela está no circuito há muito tempo e merece a vitória. Espero ter outra chance também", lamentou a alemã de 23 anos.

No seu caminho até o título, Bartoli derrotou apenas tenistas menos bem ranqueadas do que ela (82ª, 70ª, 93ª, 104ª, 17ª, 20ª e 24ª), mas teve o mérito de contrariar todas as expectativas. Nas casas de apostas londrinas, quem apostou uma libra esterlina na francesa antes do início do torneio faturou 125.

O primeiro semestre de Bartoli foi medíocre, com uma eliminação na terceira rodada de Roland Garros. Nas oitavas de final, ela deveria em teoria ter enfrentado Sharapova, que acabou sendo eliminada logo na segunda rodada.

Já a alemã não foi nem a sombra da tenista que impressionou a todos ao eliminar a grande favorita Serena Williams nas oitavas de final.

Ela chegou até a chorar entre dois pontos no segundo set quando entendeu que tinha desperdiçado uma oportunidade única de entrar para a história e encerrar um jejum de 24 anos sem o triunfo de uma tenista alemã em torneios de Grand Slam, desde Steffi Graf na edição de 1999 de Roland Garros.

