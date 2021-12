Marin dividiu propina com Teixeira e Del Nero, apontam EUA

Mais um capítulo das investigações sobre a corrupção na Fifa surgiu nesta quinta-feira, 28. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, há indícios de que o ex-presidente da CBF, José Maria Marin, teria dividido com Ricardo Teixeira e Marco Polo Del Nero as propinas recebidas pela exploração comercial da Copa do Brasil.

Segundo informações divulgadas pela Folha de São Paulo e baseadas na investigação norte-americana, durante reunião com o presidente da empresa Traffic, J. Hawilla, realizada em abril do ano passado, Marin sugeriu que a propina compartilhada entre os três dirigentes brasileiros deveria ser paga apenas a ele e a Del Nero.

Todos os direitos comerciais da Copa do Brasil eram cedidos à Traffic, esquema que funcionava desde 1990. A conversa ocorreu em Miami, quando Marin citou um pagamento para ele e para o "coconspirador 12", um dos integrantes do esquema.

Os coconspiradores 11 e 12, conforme a Justiça dos EUA, são altos executivos da CBF, Conmebol e Fifa, perfis em que Teixeira e Del Nero se encaixam.

No início do acordo, em 1990, a propina era paga a Teixeira, então presidente da CBF. Entretanto, a partir de 2012, quando assumiram a presidência e vice-presidência da entidade, Marin e Del Nero exigiram participação na propina, que seria de R$ 2 milhões por ano até 2022, valor dividido pelos três.

A CBF afirmou ter conhecimento da acusação, mas disse que não vai se pronunciar sobre o caso.

