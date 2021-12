Marily está pré-qualificada para os Jogos Olímpicos de 2016

Se os Jogos Olímpicos do Rio-2016 começassem hoje, a corredora Marily dos Santos estaria confirmada nos 42 km da Maratona Olímpica. Alagoana radicada na Bahia, Marily está pré-qualificada para a Olimpíada com o segundo melhor tempo, 2h37min28, feito em 22 de fevereiro deste ano, na Maratona de Sevilla.

O índice divulgado na quinta-feira, 16, pela federação internacional de atletismo (IAAF na sigla em inglês) é de 2h42. Marily terá até 6 de maio do próximo ano para continuar entre as duas melhores do ranking nacional e confirmar a vaga, segundo a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Já a IAAF aceitará marcas na maratona que vierem a ser feitas até a data limite de 11 de julho de 2016. Se conseguir o feito, Marily voltará a correr uma maratona olímpica oito anos depois de participar da de Pequim-2008. Naquela prova em que reclamou do frio, a atleta terminou na 51ª colocação, com o tempo de 2h38min10.

"No dia 10 de maio acaba o prazo para a convocação para o Pan. Vamos esperar. Se ela for ao Pan, o próximo passo será a Maratona de Berlim, dia 27 de setembro", antecipou o técnico de Marily, Gilmário Mendes.

Segundo o treinador, Marily poderá praticamente garantir a vaga se conseguir um tempo de 2h33. Quando se classificou para Pequim, ela ganhou a Maratona de Santa Catarina com a marca de 2h36min21 (o índice era de 2h37min).

A corredora estava fora de Salvador e não foi localizada por telefone.

Masculino

Até agora, baixaram o índice de 2h17min Solonei Silva, com 2h13s15, e Gilberto Silvestre Lopes, 2h16s39. No feminino, lidera Adriana da Silva, com 2h35min28. Uma das concorrentes dela e de Marily é Sueli Pereira, com 2h39min02 na Maratona do Chile.

adblock ativo