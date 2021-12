Marily e Giomar confirmam favoritismo e vencem a meia maratona Iguatemi

A dupla Marily dos Santos Bastos e Giomar Pereira da Silva confirmou seu favoritismo e se consagrou como os vencedores das categorias feminina e masculina da meia maratona Iguatemi, disputada na manhã deste domingo, 12, em Salvador.



Marily terminou os 21,1 km da prova, que teve largada no Farol de Itapuã e chegada no Farol da Barra, com o tempo de 1:18:08:83. A alagoana radicada na Bahia correu representando o Multsport Clube de Corretores. Já o baiano Giomar, que corre representando as cores do Cruzeiro Esporte Clube, marcou o tempo de 1:06:49.79.

Veja os primeiros colocados da Meia Maratona Iguatemi:



Categoria 21,1 Km (feminino)



1º Marily dos Santos Bastos (Multsport Clube dos Corredores) - 1:18:08:23

2º Giovana Santos Pereira (LCR Esporte) - 1:22:24:33

3º Mariuce Queiroz Ferreira Borges (Multsport) - 1:22:55:39

4º Reneide Sacramento Santos (LCR Esporte) - 1:26:16:49

5º Claudiana Ferreira Santos (Equipe Hércules) - 1:27:08:23



Categora 21,1 Km (masculino)



1º Giomar Pereira da Silva (Cruzeiro Esporte Clube) - 1:06:49.79

2º Jair José da Silva (Avulso) - 1:07:01:31

3º Claudio Rodrigues Bessa (Avulso) - 1:07:45:34

4º José Everaldo da Silva Mota (Avulso) - Multsport - 1:07:48:64

5º Edson Amaro Arruda dos Santos (Avulso) - 1:08:00:10



Categoria 6 Km (feminino)



1º Cristiane Lopes Teodoro (LCR Esporte) - 0:23:15:36

2º Kitty Fraga (Triação Clube de Corrida) - 0:25:12:44

3º Elisangela Kitagawa (Gaivota Academia Runner Group) - 0:26:27:05

4º Wanda Maria Novais Teles (Avulso) - 0:27:51:40

5º Nely Jamil Zoghbi (Zogby Sport) - 0:28:42:15



Categoria 6 Km (masculino)



1º Anderson Leonardo Santos (Ação Tri) - 0:18:52.03

2º Diego Agostinho de Montas (Ação Tri) - 0:19:09.02

3º Florisvaldo R. dos Santos (Avulso) - 0:19.31.16

4º Caetano Teles (Avulso) - 0:20:44.63

5º Manoel Messias de Jesus Moraes (AD 3) - 0:20:54.88







