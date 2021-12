Marily dos Santos confirma favoritismo na Corrida Duque de Caxias

Marily dos Santos venceu pela 12ª vez a Corrida Duque de Caxias de Jacobina, que teve a sua 32ª edição disputada neste domingo, 27, reunindo 920 participantes.

A alagoana radicada na Bahia completou os 10 km em 36min56, seguida por Edileza Guimarães, em 38min29.

Entre os homens, o pernambucano José Márcio Leão da Silva foi o mais rápido pela quarta vez na corrida, que ele completou em 30min25, seguido de perto por Inácio Vieira, apenas 17 segundos atrás.

Leão mostrou cansaço no final da corrida de Jacobina, completando os 10 km com Vieira na sua cola. "Eu venho de uma prova muito dura, a Meia-maratona do Rio de Janeiro, que eu venci domingo, dia 20, uma semana antes", contou Leão.

Marily considerou a prova tranquila e a sua 12ª vitória a mantém Isolada como maior vencedora, como destacou Gilmário Mendes, técnico e marido da principal corredora de rua da Bahia.

"Ela, disparado, tem o maior número absoluto de vitórias entre todos os participantes homens e mulheres nas 32 edições", afirmou Mendes.

Giomar Pereira, tricampeão do Circuito Brasileiro de Corridas de Rua, tem seis vitórias e Maria de Lourdes ganhou cinco vezes. Este ano, ele foi o sexto geral e foi o primeiro atleta da cidade a completar os 10 km.

Disputada também no percurso de 5 km, a prova teve uma premiação geral de R$ 50 mil.

