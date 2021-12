Marido de Ivete Sangalo é convocado para as Olimpíadas

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, foi convocado como nutricionista da seleção brasileira de natação e vai acompanhar Allan do Carmo nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016.

E a família toda vai junta. Ivete e o pequeno Marcelo, filho do casal, também vão acompanhar Daniel na competição. Antes disso, ele viaja para a China com a equipe de natação para participar de etapa do circuito mundial.

"É a primeira vez que eu vou para uma Olimpíada, nunca fui, só assistia. Eu que sempre gostei de esportes, gosto de natação, atletismo... vou trabalhar e vou dar uma passeada, tirar folga e levar a mulher e o filho", revelou Daniel ao portal Uol.

Ele também faz acompanhamento de atletas de MMA, tênis e stand up paddle, mas é na natação que os olhos brilham. Daniel praticou o esporte durante a maior parte da vida e chegou a ser vice-campeão baiano.

