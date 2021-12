Marcos Rocha é convocado para o lugar de Daniel Alves

A CBF confirmou nesta terça-feira, 3, que o técnico Luiz Felipe Scolari convocou o lateral-direito Marcos Rocha, do Atlético-MG, para o lugar de Daniel Alves, cortado dos amistosos que a seleção brasileira fará contra Austrália, sábado, em Brasília, e contra Portugal, no próximo dia 10, em Boston, nos Estados Unidos, por causa de uma lesão no tornozelo direito.

A entidade informou que o jogador atleticano irá se apresentar a Felipão nesta quarta-feira, a tempo de participar do treino marcado para começar às 15h30 (horário de Brasília), no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros, na capital federal.

Mas, se confirmou um substituto para Daniel Alves, a CBF ainda não se manifestou sobre a possibilidade de Scolari chamar ou não um jogador para o lugar do atacante Hulk, também cortado da seleção por lesão. O atleta do Zenit, da Rússia, se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e, assim como Daniel Alves, foi cortado ao ser submetido a exames médicos depois de ter se apresentado à seleção na segunda.

Já para o lugar do atacante Fred, cortado nesta segunda também por motivo de lesão depois de ter defendido o Fluminense no último sábado, Felipão convocou Alexandre Pato, do Corinthians.

adblock ativo