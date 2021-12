Marcelo Melo vence na estreia nas duplas em Montecarlo

O brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig estiveram próximos de serem eliminados na partida de estreia na chave de duplas do Masters 1000 de Montecarlo, mas avançaram. Nesta quarta-feira, 16, eles superaram os franceses Gilles Simon e Jeremy Chardy por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (3/7) e 13/11, em 1 hora e 18 minutos.

Melo e Dodig tiveram um início tranquilo de partida, tanto que não perderam o serviço no primeiro set, converteram dois break points e acabaram vencendo a parcial por 6/2. A partir daí, o jogo ficou mais equilibrado. Com uma quebra de saque para cada dupla, o segundo set foi definido apenas no tie-break, vencido pelos franceses.

No match tie-break, Chardy e Simon tiveram três chances para fechar o jogo, mas Melo e Dodig se safaram, venceram por 13/11, fechando a partida, o que garantiu a presença da dupla nas quartas de final do Masters 1000 de Montecarlo. Na próxima etapa, eles vão encarar o indiano Rohan Bopanna e o paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Também nesta quarta, o suíço Stanislas Wawrinka precisou de apenas 46 minutos para avançar na sua partida de estreia no Masters 1000 de Montecarlo. O número 3 do mundo e atual campeão do Aberto da Austrália massacrou o croata Marin Cilic, 25º colocado no ranking, ao derrotá-lo por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2.

Wawrinka venceu a primeira parcial em apenas 18 minutos e converteu cinco de sete break points para garantir a sua fácil vitória. Nas oitavas de final em Montecarlo, o suíço terá pela frente o espanhol Nicolas Almagro, número 20 do mundo, derrotou o francês Nicolas Mahut, 40º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Wawrinka lidera o confronto direto por 6 a 3.

O búlgaro Grigor Dimitrov, número 12 do mundo, superou o espanhol Albert Ramos, 101º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4. Seu próximo oponente será o também espanhol David Ferrer.

Número 62 do mundo, Pablo Carreno-Busta bateu o francês Gael Monfils, 24º colocado no ranking, por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 e 7/6, e agora vai encarar o sérvio Novak Djokovic. O também espanhol Guillermo Garcia-Lopez, número 38 do mundo, superou o ucraniano Aleksandr Dolgopolov, 22º colocado no ranking, por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, e agora medirá forças com o checo Tomas Berdych.

