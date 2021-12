Marcelo Melo vai às semifinais nas duplas em Tóquio

Atuando ao lado do croata Ivan Dodig, Marcelo Melo venceu os indianos Rohan Bopanna e Leander Paes por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e garantiu vaga nesta quinta-feira nas semifinais da chave de duplas do Torneio de Tóquio.

Cabeças de chave número 2 do ATP 500 japonês, Melo e Dodig precisaram de apenas 51 minutos em quadra para confirmar favoritismo nesta segunda rodada da competição. Assim, eles se credenciaram para enfrentar na próxima fase os espanhóis Marcel Granollers e Marc López, que contaram com a desistência dos japoneses Kei Nishikori e Yasutaka Uchiyama e avançaram por W.O. às semifinais.

Para encaminhar o triunfo desta quinta de forma rápida, o brasileiro e o croata não tiveram o saque quebrado por nenhuma vez diante de Bopanna e Paes e aproveitaram três de seis break points, fechando assim a partida em sets diretos.

SIMPLES - A chave de simples do Torneio de Tóquio definiu nesta quinta-feira os quatro tenistas classificados para as quartas de final. O canadense Milos Raonic e o japonês Kei Nishikori, respectivos terceiro e quarto pré-classificados, seguiram na briga pelo título com vitórias por 2 sets a 0.

Raonic superou o austríaco Jurgen Melzer com parciais de 6/4 e 6/3, enquanto o jogador da casa derrotou o norte-americano Donald Young por 6/4 e 7/6 (7/4). Assim, o canadense terá pela frente na próxima fase o usbeque Denis Istomin, que nesta quinta passou pelo polonês Michal Przysiezny, também por 2 sets a 0, com 6/4 e 7/6 (7/5). Já o próximo rival de Nishikori será o francês Jeremy Chardy, que nas oitavas de final eliminou o sul-africano Kevin Anderson com uma vitória por duplo 6/4.

