Marcelo Melo vai às semifinais das duplas no US Open

O tenista brasileiro Marcelo Melo está novamente nas semifinais da chave de duplas do US Open. Assim como aconteceu no ano passado, quando também jogava com o croata Ivan Dodig, ele se garantiu nesta quarta-feira, 3, entre os quatro melhores do último torneio do Grand Slam da temporada, em Nova York, nos Estados Unidos.

No ano passado, Marcelo Melo perdeu o duelo brasileiro com Bruno Soares na semifinal do US Open. Depois, o tenista do Brasil acabou ficando com o vice-campeonato do torneio, ao ser derrotado, junto com o austríaco Alexander Peya, pelo checo Radek Stepanek e o indiano Leander Paes na decisão do título.

Dessa vez, Marcelo Melo e Ivan Dodig conseguiram chegar novamente à semifinal, o que Bruno Soares e Alexander Peya não foram capazes de fazer. Um pouco mais cedo nesta quarta-feira, a dupla formada pelo brasileiro e pelo austríaco foi eliminada pelos espanhóis Marcel Granollers e Marc Lopez por 7/6 (7/3) e 6/4.

Logo depois da eliminação de Bruno Soares, Marcelo Melo entrou em quadra para colocar o Brasil na semifinal do US Open. Junto com Dodig, ele venceu nesta quarta-feira os argentinos Carlos Berlocq e Leonardo Mayer por 2 sets a 1, com parciais 3/6, 6/4 e 6/2, em 1 hora e 52 minutos de jogo nas quartas de final.

Agora, os próximos adversários de Marcelo Melo e Dodig serão justamente os espanhóis Marcel Granollers e Marc Lopez, responsáveis pela eliminação de Bruno Soares. A outra semifinal do torneio será um confronto entre duas duplas norte-americanas: Scott Lipsky e Rajeev Ram vão enfrentar os irmãs Mike e Bob Bryan.

