Marcelo Melo: "precisaremos lidar com pressão na Rio-16"

O mineiro Marcelo Melo, de 31 anos, é o nome do momento no tênis brasileiro, com o título inédito de Roland Garros nas duplas masculinas. Há uma semana, ele e o croata Ivan Dodig ergueram em Paris seu primeiro troféu de Grand Slam. A euforia fez internautas criarem a hashtag #somostodosgirafa, referindo-se ao apelido de Melo, de 2,03 metros de altura. Em entrevista ao A TARDE, ele revela a estratégia para enfrentar os irmãos Bryan, da melhor dupla do mundo, analisa a temporada e prevê medalha e cobrança na Rio-2016.



Com a vitória sobre os Bryan, dá para dizer que você e Dodig descobriram a estratégia para ganhar da dupla mais vencedora de todos os tempos?

Eu já havia ganhado algumas vezes dos Bryan com o Bruno Soares (na Copa Davis) e outras com o Ivan (em Xangai). O principal ponto contra eles é tentar concretizar as oportunidades que surgem e manter intensidade o jogo inteiro. São muito fortes técnica e psicologicamente. Então, precisamos sempre estar focados e confiantes, é fundamental.



Acha que esse troféu em Roland Garros incentivará o surgimento de novos duplistas?

Espero que sim. É importante frisar a quem está iniciando no esporte que jogue simples e duplas, pois são categorias que se complementam. O Ivan, por exemplo, trouxe muito do seu jogo para o simples e aprimorou fundamentos nas duplas. Então, é importante tentar essas duas visões.



Que análise você faz da temporada? O que está perfeito na parceria e o que precisa ser ajustado para render mais?

É nosso melhor início de ano, que culminou em grandes resultados, como semifinal na Austrália, título em Acapulco e Roland Garros. Conseguimos atingir nossa meta, que era vencer um Grand Slam. Então, é uma tranquilidade a mais para tentar vencer Wimbledon, meu torneio predileto e onde gosto de jogar. Estamos bastante motivados.



Gustavo Kuerten atraiu muitos meninos para o tênis. Você também se sente referência para as gerações que o viram ganhar em Paris, onde Guga foi tricampeão?

Tive a oportunidade de estar com o Orlandinho (Orlando Luz, 17 anos) nestas duas semanas em Paris. Ele jogou o torneio juvenil e conseguimos conversar bastante. Pude passar um pouco de experiência para ele e dar dicas. Essa troca de informação como forma de preparar novas gerações para o futuro é extremamente importante para a evolução do nosso esporte.



Como pretende usar esse bom momento na carreira para motivar a prática do tênis?

Sou um exemplo de que é possível evoluir, crescer no esporte e conquistar um Grand Slam. Lutei bastante para alcançar esta conquista, passei por muitas adversidades, abri mão da família e de coisas que toda pessoa normal faz, em muitos momentos, para me dedicar 100% no tênis. Então, é um grande incentivo para quem está começando.



Existe convite para vir à Bahia participar de algum evento?

Ainda não tenho nada programado, porém seria muito legal. Adoraria.



Viraram marcas o voleio de Pete Sampras, o saque de 250 km/h de Andy Roddick e a esquerda de Guga. Você já é referendado por um golpe ou jogada específica?

Acredito que minha presença na rede é muito importante para a dupla com o Ivan. Como sou um cara alto (2,03 m), ocupo um bom espaço ali. Além disso, consigo ter uma boa leitura e agilidade para volear e ganhar os pontos na rede. Na final de Roland Garros, tivemos que usar isso bastante, principalmente do segundo set para frente.



Quatro anos junto com Dodig vira um casamento, no bom sentido. Que rotinas vocês cumprem para o êxito da parceria? E se um ficar doente?

Ainda não aconteceu isso, mas conseguimos nos adaptar às situações adversas. Em vários torneios, o Ivan não pode treinar comigo em razão dos jogos de simples. Então, na maioria das vezes, treino apenas com meu técnico, o Daniel Melo, em outras com o Bruno Soares, e às vezes outro tenista que consigo viabilizar na hora. Temos personalidades bastante diferentes, mas que se complementam ao longo da nossa parceria. Quando estamos juntos, nos torneios, procuramos conversar bastante sobre os jogos e a estratégia.



Como começou a dupla com Dodig e como ela contribui para levar experiência à seleção, ao lado de Soares?

Após o fim da parceria com Bruno. Fiz o convite a Ivan e passamos a jogar. Por ele se dedicar a simples também, alguns torneios não jogamos juntos. Ivan foi o que melhor se entrosou ao meu jogo. Temos características que se complementam dentro de quadra. Além de boa comunicação e liberdade para ponderações que melhorem nosso jogo. O principal ponto para o êxito foi acreditar no nosso jogo mesmo quando resultados não vieram. Tivemos tranquilidade para saber que dava pra melhorar e crescer.



Já sente o 'cheiro' da primeira medalha olímpica do tênis brasileiro na Rio-2016?

É uma alegria imensa representar o meu país, na minha casa. Espero fazer um grande torneio, vou fazer de tudo para dar alegria aos brasileiros e, claro, sonho com uma medalha olímpica para coroar minha carreira.



Que planos você porá em prática neste ano e em 2016?

Para este ano, o principal ponto é manter a parceira com o Ivan em alto nível. Temos Wimbledon, que é um torneio que adoro e ainda o ATP Finals, em que falta pouco para confirmarmos nossa participação. Há também Copa Davis com o Bruno. Para 2016, o objetivo é obter um bom resultado na Olimpíada. Nada melhor do que a medalha. De ouro.



Após enfrentar os gêmeos Bryan 20 vezes (alternando com Bruno Soares, Ivan Dodig e André Sá) e lembrando que a Rio-2016 será no piso duro, é melhor enfrentá-los no saibro, piso duro ou na grama?

O páreo será duro independentemente do piso. Eles são a melhor dupla da história, então não existe facilidade. Teremos o apoio da torcida e nossos momentos no circuito como fatores que podem nos ajudar a fazer bom papel na Olimpíada.



Quando você e Soares se dedicarão a treinar a dupla e focar a Rio-2016? Quem determinará isso serão vocês ou o Comitê Olímpico Brasileiro?

Bruno e eu já temos em mente que vamos disputar alguns torneios juntos. Ainda não definimos a estratégia, mas pode ser que nos próximos torneios no Brasil joguemos juntos.



Chegar às quartas de final de duplas foi o melhor resultado em Londres-2012. Já Thomaz Bellucci perdeu na estreia. Jogando em casa, em 2016, será diferente para ele?

Depende muito de cada pessoa. O Thomaz tem evoluído. Fez ótimas partidas nos últimos meses, foi campeão (na Suíça). Está crescendo, ganhando mais confiança.



Você acha que haverá maior cobrança por medalhas e que isso poderá atrapalhar o desempenho dos brasileiros?

Tem o lado de jogar no nosso país, que é muito legal, gratificante, mas também o da pressão. Precisamos saber lidar com ela. Tanto Bruno quanto eu estamos bem focados, cientes do nosso papel na Olimpíada.



O argentino Martín del Potro foi medalhista de bronze em Londres-2012. Nossos vizinhos têm mais tenistas entre os 100 melhores: cinco contra dois brasileiros. Falta investir na base para povoar o ranking mundial?

Um dos fatores que fazem grandes jogadores é começar todo o trabalho na base. A CBT (Confederação Brasileira de Tênis), desde quando foi reformulada com a atual presidência, vem apoiando essa formação. Só que demanda tempo formar jogadores. Hoje temos juvenis jogando bem, como Orlando e Bia (Haddad). Só que esse processo já é feito na Argentina há muito tempo. Então, é esperar um pouco que resultados desse trabalho aparecerão.



No Brasil é difícil conseguir apoio de patrocinadores? Quanto tempo você teve de trabalhar duro para fechar contrato com a Centauro?

Ainda é bastante complicado, mas, aos poucos, outros esportes estão ganhando espaço. A Centauro, talvez, seja um caso à parte. Estou com eles há mais de sete anos. Viram potencial em mim quando eu era top 120. Sou muito grato ao Sebastião Bomfim (executivo da Centauro), por me dar suporte em momentos difíceis, para ter tranquilidade, e agora na conquista de Roland Garros.



De Guga até você, o trabalho de base melhorou? Está no nível de outros países ou é preciso se mudar para a Europa, por exemplo, para se tornar um grande jogador?

Melhorou muito a formação dos juvenis. No meu começo, não tinha tanto apoio na base. Hoje está tendo muito mais, mas demanda tempo. Acredito que a gente precisa aprimorar para ter um nível de treinamento e uma mentalidade igual aos europeus, que amadurecem mais rápido. É uma fase de um processo já iniciado, que, com o tempo, mostrará resultados.



Você relatou problema para conciliar início de carreira e escola. Como foi essa fase?

Normalmente a gente viaja muito, especialmente no juvenil, em que as viagens são no Brasil. A escola demanda sempre estar presente, mas, hoje em dia, há cursos online. Sempre recomendo que todo mundo estude, que termine pelo menos o ensino médio. Logicamente que a faculdade é mais difícil (de conciliar), aí poderia ser online. O estudo é fundamental ao tenista para amadurecimento como pessoa e tomar decisões que ele terá não só como atleta. É muito importante conciliar os estudos e a carreira.



Seu irmão Daniel Melo como técnico lhe ajuda quando você sente falta de casa e quer ouvir o sotaque mineiro?

Sem dúvida. Além disso, nossa relação é muito mais simples dentro de quadra. Temos relação muito boa, ele me ajuda com conselhos, 'puxões de orelha'.



Como se deu a opção por duplas? Influência do irmão ex- -duplista? Se jogasse na simples, acha que estaria entre os melhores do ranking?

Disputava torneios de simples e duplas, porém estava com melhores resultados nas duplas. Aí surgiu a possibilidade do patrocínio da Centauro e a condição era ser duplista. Quis aproveitar a oportunidade e aceitei. Meu irmão sempre apoiou. Acredito que fiz uma boa escolha e estou feliz pelo topo do ranking de duplas. Costumo pensar no agora e não o que poderia ser se tivesse feito outra escolha.



Como você analisa os escândalos da Fifa? Entidades do tênis também deveriam passar por um pente fino?



Foi bem na época de Roland Garros. Estávamos 100% focados nos torneios. Procuramos não pensar em nada externo para não atrapalhar nosso desempenho. Acho que hoje as entidades, principalmente a CBT, são muito fiscalizadas. Especialmente as que têm verbas públicas atreladas aos projetos. Nesse caso, é muito específico da CBF relacionada ao futebol. Não acredito que o mesmo aconteça na CBT e ITF (federação internacional) por serem entidades analisadas há muito tempo. Denúncias são feitas e, na maioria dos casos, não são comprovadas. As coisas estão andando bem na CBT. A gente deve continuar neste pensamento, que todos querem o melhor do tênis e isso vem acontecendo.

