Marcelo Melo garante vaga após vitória dos irmãos Bryan

O tenista brasileiro Marcelo Melo está classificado para as semifinais do ATP Finals, torneio que reúne as oito melhores duplas da temporada, em Londres, na Inglaterra. Jogando ao lado do croata Ivan Dodig, ele garantiu sua vaga após a vitória dos irmãos norte-americanos Mike e Bob Bryan nesta quinta-feira, 7.

Um pouco mais cedo, Marcelo Melo e Dodig tinham derrotado os poloneses Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski por 6/3, 3/6 e 10/2, somando a segunda vitória em dois jogos no Grupo B do torneio - na estreia, o brasileiro e croata ganharam na última terça dos irmãos Bryan, dupla que lidera hoje o ranking mundial.

Como os irmãos Bryan venceram o segundo jogo da programação desta quinta-feira, quando fizeram 7/6 (7/3), 1/6 e 14/12 no paquistanês Aisam-Ul-Haq Qureshi e no holandês Jean-Julien Rojer, uma das vagas no Grupo B para as semifinais já está assegurada para Marcelo Melo e Dodig, independente da última rodada da chave.

Na última rodada do Grupo B, marcada para sábado, Marcelo Melo e Dodig vão enfrentar os já eliminados Qureshi e Rojer, que perderam os dois jogos que fizeram até agora. Na outra partida da chave, no mesmo dia, os irmãos Bryan fazem confronto direto com Fyrstenberg e Matkowski para ver quem fica com a outra vaga.

O Brasil ainda tem outro tenista na chave de duplas do ATP Finals. Jogando ao lado do austríaco Alexander Peya, Bruno Soares soma uma vitória e uma derrota até agora. Nesta sexta, 8, ele enfrenta os espanhóis Fernando Verdasco e David Marrero precisando ganhar para poder garantir sua vaga nas semifinais.

