Marca do Brasileirão 2014 é a luta contra o Z-4

Nesta quinta-feira, 2, às 19h30, a 26ª das 38 rodadas do Brasileirão será aberta com um jogo entre dois times ameaçados de rebaixamento e que, inclusive, já ocuparam a lanterna da competição.

Embora pareça extraordinária, a descrição para o duelo do Pacaembu entre Palmeiras e Chapecoense, no entanto, é uma situação perto do padrão para o campeonato de 2014.

Estatisticamente nivelada por baixo, a Série A deste ano, percorrida já 65% de sua tabela, tem 11 de suas 20 equipes ameaçadas de rebaixamento. Mais da metade, portanto.

Delas, nove já estiveram em último lugar no campeonato. As exceções são Goiás e Atlético-PR, que largaram bem, mas que, de 10 rodadas para cá, estão em declínio técnico e se aproximando da zona do rebaixamento, o temido Z-4.

Entre as demais nove equipes, que vêm capengando desde o começo da competição, encontram-se Bahia e Vitória. O consolo para os baianos é que, pelo fraco nivelamento da edição 2014 da Série A, o grau de exigência para se escapar da degola está menor.

Fuga da degola

Com tanto time em campanha irregular, a previsão é que a pontuação suficiente para não cair fique entre 40 e 42 pontos. Desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por 20 clubes em pontos corridos, os 42 pontos do Atlético-GO em 2010 foi justamente a menor pontuação que um time não rebaixado fez.

Por outro lado, houve campeonatos como o de 2009, no qual o Fluminense precisou somar 46 pontos para não cair. Ano passado, o Flu teria caído com os mesmos 46 pontos se não fosse a Portuguesa ter sido punida no STJD.

Como curiosidade de 2014, pelo nivelamento da tabela, nunca o último colocado da competição esteve tão próximo da saída do Z-4. O Coritiba, lanterna do momento, está com 23 pontos, somente três a menos do que Botafogo, 16º. Geralmente, o último colocado e, por vezes, o penúltimo, tendem a destoar na classificação.

Em 2013, por exemplo, decorridas as mesmas 25 rodadas, o Náutico tinha 17 pontos. A Ponte Preta, 22. O São Paulo, 16º, já tinha 27. Um ano antes, após 25 rodadas, Palmeiras e Atlético-GO somavam 20 pontos. O 16º era o Flamengo, que já tinha 28.

Situação de momento

Agora, em 2014, do Figueirense, 10º colocado com 32 pontos, até o Coritiba e seus 23 pontos, tudo parece um bolo único. Daí nove desses 11 times já terem figurado na lanterna.

E o mais marcante: essa turma vem se mostrando como candidata ao rebaixamento desde o começo do campeonato.

À exceção do Figueirense e do Flamengo, que viveram uma fase ascendente a partir da reta final do primeiro turno, nenhuma dessas equipes conseguiu figurar na metade de cima da tabela após a 5ª ou 6ª rodada, quando a classificação do campeonato começa a se desenhar com mais clareza.

O Fla, é bom dizer, nunca conseguiu ir além do 9º lugar. O Figueira, do 10º. No entanto, o time catarinense tem um forte alento: a 10ª colocação é a sua atual nesta Série A.

Por outro lado, embora seja o de melhor campanha até aqui entre os candidatos ao rebaixamento, o Figueirense é o time que teve o desprazer de segurar a lanterna por mais tempo.

Graças a um péssimo começo de campeonato, foi o dono da última posição nas quatro primeiras rodadas (na primeira delas, foi último ao lado do Botafogo). Mais tarde, ainda viria a sustentar a ingrata colocação em outras três ocasiões.

A pífia largada do clube de Florianópolis foi também, curiosamente, o máximo de tempo consecutivo que a lanterna ficou com um único clube. A partir da 5ª rodada, nenhum time se manteve em último por mais do que três jogos seguidos.

Para efeito de rebaixamento, o rodízio da lanterna é a prova do equilíbrio da competição. O Palmeiras, que abre o Z-4, tem 25 pontos em 25 partidas disputadas. Se a média do 17º colocado se mantiver assim, ele terminará o campeonato com 38 pontos.

Para o Bahia, portanto, faltariam só 10 pontos em 13 partidas para se garantir na Série A. Para o Vitória, só mais 15. Que o nivelamento por baixo do campeonato sirva, ao menos, de alívio para os baianos.

adblock ativo