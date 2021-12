Estadão Conteúdo Marc Márquez supera até queda em treino e faz a pole na etapa da França da MotoGP

Atual tricampeão e cinco vezes vencedor na MotoGP, o espanhol Marc Márquez supera qualquer obstáculo para obter os melhores resultados. E foi assim que o piloto da Honda conseguiu neste sábado a pole para a etapa da França, no circuito de Le Mans, que é a quinta da temporada de 2019 da mais importante categoria da motovelocidade. Nem mesmo uma queda na escorregadia pista por causa da chuva fina foi capaz de pará-lo e na melhor de suas oito voltas conseguiu o tempo de 1min40s952.

O resultado em Le Mans é histórico para Marc Márquez. O espanhol se igualou ao italiano Valentino Rossi como o segundo piloto com mais poles na MotoGP. Os dois estão agora com 55, apenas três atrás do recordista, que é o australiano Mick Doohan, grande destaque da categoria nos anos 1990.

Neste sábado, Marc Márquez teve a perseguição do italiano Danilo Petrucci, da Ducati, que ficou com o segundo lugar no grid de largada com o tempo de 1min41s312. O australiano Jack Miller, da Pramac Ducati, que também sofreu uma queda no treino oficial de classificação, completa a primeira fila com a marca de 1min41s366.

O italiano Andrea Dovizioso, mais um da Ducati, vem logo na sequência, abrindo a segunda fila, ao anotar 1min41s552, 0s103 melhor que Valentino Rossi, o quinto com 1min41s655. O também italiano Franco Morbidelli, da Yamaha, aparece na sexta colocação com 1min41s681.

Vice-líder do Mundial de Pilotos, o espanhol Álex Rins, da Suzuki, errou a estratégia de pneus na primeira parte do treino oficial de classificação e vai precisar de outra de suas provas de recuperação. Com 1min40s706, vai largar apenas em 19.º lugar.

Após quatro corridas, a temporada tem Marc Márquez na liderança com 70 pontos, apenas um à frente de Álex Rins. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi aparecem bem próximos na tabela de classificação com 67 e 61 pontos, respectivamente. A etapa da França tem início marcado para as 9 horas (de Brasília) deste domingo.

