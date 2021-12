Marc Marquez 'passeia' em Jerez e assume a liderança do Mundial de MotoGP

Marc Marquez venceu, neste domingo, a etapa da Espanha da MotoGP, a quarta das 19 previstas para esta temporada, ao completar as 25 voltas em 41min08s685. Com a 46ª vitória na carreira, a segunda do ano, o piloto da Honda assumiu a liderança do campeonato, com 70 pontos.

O pódio foi todo espanhol. Alex Rins, da Suzuki, e Maverick Viñales, da Yamaha, terminaram na segunda e na terceira posições, respectivamente. O italiano Andrea Dovizioso, com Ducati, terminou em quarto e perdeu o primeiro lugar no campeonato.

O italiano Valentino Rossi levou sua Yamaha para a sexta colocação, depois de largar apenas na 13ª posição. O supercampeão protagonizou boas ultrapassagens e terminou atrás do compatriota Danilo Petrucci, da Ducati. O também italiano Franco Morbidelli, da Yamaha, que largou em segundo, terminou na sétima colocação, seguido pelo britânico Cal Crutchlow, da Honda.

O japonês Takaaki Nakagami, da LCR Honda, terminou na nona colocação, à frente do alemão Stefan Bradl, da Honda. O momento dramático foi a quebra do motor da Yamaha do francês Fabio Quartararo na 13ª volta, que se tornou no sábado o mais novo piloto da categoria a largar na pole position. Ele tem 20 anos.

A decepção ficou mais uma vez com o espanhol Jorge Lorenzo, tricampeão mundial de MotoGP, que terminou com sua Honda apenas na 12ª colocação.

Atrás de Marquez (70 pontos) na classificação estão Rins (69), Dovizioso (67) e Rossi (61). A próxima etapa está prevista para dia 19, na França.

