Marc Márquez lidera treinos livres da MotoGP em Austin

O espanhol Marc Márquez começou muito bem o fim de semana da etapa das Américas da MotoGP. Nesta sexta-feira, 11, o piloto da Honda liderou os dois treinos livres realizados em Austin, no Circuito das Américas, e indicou ser o principal favorito a vencer a corrida no próximo domingo.

Atual campeão da MotoGP, Márquez venceu e conquistou a pole position da etapa das Américas no ano passado. Assim, ele chegou para o fim de semana embalado pelo bom retrospecto e também pela vitória na corrida de abertura da atual temporada, realizada no Catar.

Nesta sexta, Márquez confirmou o seu bom momento ao liderar os dois treinos livres, ambos com boa vantagem para os demais concorrentes. Na sua melhor volta, o espanhol registrou o tempo de 2min03s490. Assim, foi 1s005 mais rápido do que o segundo colocado, o italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, que marcou 2min04s495.

Se Márquez sobrou nos treinos livres desta sexta-feira em Austin, entre os demais concorrentes houve bastante equilíbrio, com a diferença de tempo entre o segundo melhor tempo, o de Dovizioso, e o do 11º colocado, o espanhol Alvaro Bautista, sendo de menos um segundo.

O espanhol Dani Pedrosa, companheiro de Márquez na Honda, ficou na terceira colocação, com a marca de 2min04s623. O italiano Andrea Iannone, da Pramac Ducati, surpreendeu ao ser o quarto mais rápido da sexta-feira, com 2min04s669. Ele ficou à frente do italiano Valentino Rossi, que terminou em quinto lugar, sendo o melhor piloto da Yamaha no dia.

O espanhol Aleix Espargaró foi o sexto mais rápido, seguido pelo alemão Stefan Bradl, pelo espanhol Jorge Lorenzo, e pelos britânicos Cal Crutchlow e Bradley Smith, que fecharam, em ordem, a lista dos dez primeiros colocados da sexta-feira em Austin.

Neste sábado, a MotoGP realiza o terceiro treino livre e a sessão de classificação, a partir das 14h10 (horário de Brasília), da etapa das Américas. A corrida será disputada no domingo, com largada prevista para as 14 horas.

