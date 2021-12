Marc Márquez lidera dia de treinos da MotoGP na Itália

Em um dia que acabou ficando marcado pela forte chuva que caiu na segunda parte dos trabalhos de pista em Mugello, o espanhol Marc Márquez foi o mais rápido dos treinos livres desta sexta-feira, 30, para etapa da Itália do Mundial de MotoGP. Dono de incríveis cinco poles e cinco vitórias nas cinco corridas disputadas até aqui neste ano, o piloto da Honda cravou 1min48s004 na sessão realizada pela manhã para assegurar o primeiro lugar.

Assim, Márquez ficou logo à frente do italiano Valentino Rossi, segundo mais veloz, ao cravar 1min48s386 neste primeiro treino do dia com a sua Yamaha. E os outros pilotos da casa exibiram força, pois Andrea Iannone e Andrea Dovizioso, ambos com motos da Ducati, se garantiram respectivamente na terceira e quarta posições.

O espanhol Jorge Lorenzo, da Yamaha, conquistou o quinto lugar e foi seguido pelo seu compatriota Aleix Espargaró, da equipe Foward e também impulsionado por um motor da Yamaha. Desta forma, o grupo dos seis primeiros foi formado apenas por competidores da Espanha e da Itália.

Já o espanhol Dani Pedrosa, atual vice-líder do Mundial, dois pontos à frente de Rossi, não conseguiu andar rápido nesta primeira sessão livre e se posicionou bem longe deste pelotão de frente ao ficar apenas em 11º.

E os trabalhos de pista previstos para a parte da tarde no horário local acabaram sendo atrapalhados pelo tempo chuvoso. Com este cenário desfavorável, apenas quatro pilotos registraram tempo de volta. E o italiano Michele Pirro foi o líder desta esvaziada segunda sessão livre de treinos ao cravar 2min05s435 com sua Ducati. Atrás dele vieram, pela ordem, o norte-americano Nicky Hayden (Aspar Honda), o espanhol Alvaro Bautista (Honda Gresini) e o japonês Hiroshi Aoyama (Aspar Honda).

O sábado contará com o terceiro e último treino livre e com a sessão classificatória para o grid, marcada para começar às 9h10 (horário de Brasília), enquanto a corrida de domingo terá a sua largada às 9 horas.

