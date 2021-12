Maratonistas correm pela 9ª vez do Farol de Itapuã ao do Humaitá

O Desafio Três Faróis chega à nona edição neste sábado, 8, reunindo 50 participantes para o que eles chamam de confraternização de final de ano.

Para a corrida que começa às 5h30, em frente ao Farol de Itapuã, passa pelo Farol da Barra e finaliza no Humaitá, vai quem tem larga experiência no ramo. Por isso, o grupo é formado por maratonistas, ultramaratonistas, triatletas e corredores de rua de várias distâncias.

O evento começou em 2010, numa iniciativa dos irmãos Waldir e Rodolfo Gomes, devido a cidade não possuir uma maratona naquela época. Surgia assim o Desafio dos Três Faróis como forma de incentivo a sair do sedentarismo, e ao mesmo tempo, promover o encontro de amigos que passam o ano correndo longas distâncias.

"Nascemos e nos criamos na Cidade Baixa admirando o Humaitá, um dos locais mais belos de Salvador. Por isso, pensamos em criar um desafio que ligasse esses dois faróis”, explicou Waldir Gomes, atleta que já completou 15 maratonas e quatro ultramaratonas nos últimos dez anos.

Seu último desafio foi a difícil e não menos bela prova de Ultramaratona 50 km de Trilha em Mucugê, disputada no mês de novembro. “No início eram apenas sete atletas e fizemos como uma forma de protestar por Salvador, capital com inúmeros corredores, não possuir uma maratona”, contou Gomes.

35 km de desafio

Apesar de a prova não ser oficial, os participantes contam com todo o suporte de hidratação e suplementação para vencer os 35 km entre o Farol de Itapuã e o Farol do Humaitá.

“Todos os atletas têm muita experiência e conseguimos organizar tudo para não faltar nada”, diz Rodolfo Gomes, com a experiência de ter completado três Ironman em Florianópolis.

“No final, lá no Humaitá, fazemos uma confraternização com entrega de premiação e um banquete de frutas”, acrescentou o maratonista.

O lema deixado claro desde o início é que o evento faz parte de uma confraternização entre amigos e por isso todos largam juntos e chegam juntos ao destino.

"Não tem competição. Pelo contrário: paramos em diversos momentos para bater fotos”, observoiu Waldir, acrescentando que a longa prova encerra a temporada do grupo.

Percurso

Por mais que minimizem o desafio e o chamem de percurso entre amigos, a dureza carrega os 35 km de um farol a outro da cidade. O trajeto passa pela orla marítima, Ladeira da Barra, Corredor da Vitória e o Campo Grande.

Em seguida, pega a Avenida Contorno, desce pelo Comércio, Avenida Jequitaia, acessa a Calçada, Avenida Fernandes da Cunha, o Largo de Roma e a Avenida Luiz Tarquínio.

Finalmente, chega ao Largo da Boa Viagem e finaliza a corrida na Ponta do Humaitá, considerado também um dos cartões postais mais bonitos da Bahia. No local, parentes recepcionam os atletas com grande variedade de frutas e sucos.

