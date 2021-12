Maratonista nadará de Salvador a Morro de São Paulo

Após um ano e meio de preparação exaustiva, o maratonista aquático Ricardo Serravalle, de 39 anos, vai enfrentar no sábado, 19, 24h ininterruptas da travessia a nado entre o Porto da Barra e Morro de São Paulo. A expectativa é largar às 8h deste sábado e concluir os cerca de 84 km às 8h de domingo.

No treinamento para o Desafio Ambiental a Nado Salvador x Morro de São Paulo, que tem como objetivo chamar a atenção das pessoas para a preservação dos oceanos, Serravalle chegou a nadar longos percursos no mar, piscina e no rio São Francisco.

Um dos mais difíceis foram as 24h de natação na piscina do Centro Aquático Edvaldo Valério no Clube Adelba, onde ele fez 57,750 km. Igualmente complicado foi o desafio intermediário dos Três Faróis (Itapuã, Barra e Humaitá). "Completei 33km em 9h27, no dia 31 de outubro. Uns 14 dias antes já tinha feito, mas me senti mal e desisti", contou.

No primeiro desafio, Serravalle sofreu com a água de um esgoto na Boca do Rio que deságua no mar. "Vomitei e passei uns dois dias sentindo cólicas e mal-estar, mas me recuperei e fiz um novo treinamento no dia 31", disse.

Nesta segunda vez, foi atacado por uma caravela. "No Jardim de Alah me bati com uma delas, que queimou meu rosto, perna e mãos. Tive queimadura de segundo grau", contou ele, que postou o vídeo do treino no Youtube.

Ajuda de stand-up

Para evitar outros encontros dolorosos, ele contará com a ajuda do amigo Fábio Seligra a bordo de uma prancha de stand-up. "Ele vai remar na frente. Se vir algo, avisa para a gente desviar ou parar", explicou Serravalle, que terá uma equipe de 13 pessoas.

A lancha UTI será a principal embarcação de socorro, levando a bordo médico, enfermeiros e equipamentos de resgate. "Não vou pensar em nada. Se é madrugada, manhã ou tarde, quanto nadei ou falta para chegar", avisou Ricardo, que sinalizará sua localização usando uma pulseira neon.

Serravalle contará com o guia David Perrone, profissional com experiência no percurso. Ele levará no barco equipamentos como GPS e sonar visando obter maior facilidade para colocar o nadador nas correntes certas.

A hidratação será a cada 30 minutos e a alimentação a cada 4 horas. "Batata doce amassada, rapadura, frango desfiado, torrone, água de coco e água, exemplificou o nadador, que será recepcionado na chegada com um banquete de frutas e sucos.

Serravalle foi indicado pelo comitê da Olimpíada 2016 para carregar a tocha olímpica em sua passagem por Salvador, no mês de maio, num reconhecimento à luta pela preservação dos Oceanos.

