Após 22 horas e meia de esforço e dedicação, Ricardo Serravalle, 39 anos, conseguiu conquistar o objetivo: fazer a travessia entre Salvador e Morro de São Paulo a nado. Ele saiu do Porto da Barra, na capital, na manhã de sábado, 19, e chegou, às 6h30 deste domingo, 20 (uma hora e meia antes do previsto), à Primeira Praia do destino paradisíaca, que fica na cidade de Cairu (BA).

Juracy dos Anjos e Aurélio Lima Maratonista finaliza travessia Salvador-Morro em 22h30

A maratona, segundo Serravalle, começou já com percalços. "A saída de Salvador foi muito difícil, uma vez que a maré estava agitada devido aos ventos fortes", disse ele, que logo depois teve companhias indesejáveis no mar. "Tive problemas com tubarões pequenos (cações), que me perseguiram e ficaram beliscando meus pés", contou o maratonista, que também superou mais este obstáculo.

Horas depois, um problema mais sério surgiu e quase impediu que Serravalle continuasse a travessia: as fortes dores nos ombros. "Por volta das 16h (de sábado), começou o problema no ombro esquerdo, mas persisti com a mesma velocidade. Mas, às 21h, as dores atingiram também o ombro direito. Por conta disso, tive que reduzir a velocidade. Se não fosse isso, teria chegado a Morro às 2h da madrugada", relatou.

Apesar do cansaço, o maratonista não parou depois que chegou em Morro. Ainda pela manhã, ele participou de uma cerimônia para homenageá-lo. A reverência foi promovida pela Prefeitura de Cairu. No início da tarde, ele participou de um almoço com autoridades.

"Depois daqui vou descansar, porque à noite terá mais uma homenagem", afirmou ele, acrescentando que fez a travessia para chamar atenção da sociedade para o cuidado com os oceanos e a Baía de Todos-os-Santos.

Preparação

Serravalle se preparou durante um ano e meio para enfrentar a maratona aquática. Para ficar apto para o 'Desafio Ambiental a Nado Salvador x Morro de São Paulo', ele chegou a nadar longos percursos no mar, piscina e no rio São Francisco.

Um dos mais difíceis foram as 24h de natação na piscina do Centro Aquático Edvaldo Valério no Clube Adelba, onde ele fez 57,750 km. Igualmente complicado foi o desafio intermediário dos Três Faróis (Itapuã, Barra e Humaitá). "Completei 33km em 9h27, no dia 31 de outubro. Uns 14 dias antes já tinha feito, mas me senti mal e desisti", contou.

No primeiro desafio, Serravalle sofreu com a água de um esgoto na Boca do Rio que deságua no mar. "Vomitei e passei uns dois dias sentindo cólicas e mal-estar, mas me recuperei e fiz um novo treinamento no dia 31", disse.

Nesta segunda vez, foi atacado por uma caravela. "No Jardim de Alah me bati com uma delas, que queimou meu rosto, perna e mãos. Tive queimadura de segundo grau", contou ele, que postou o vídeo do treino no Youtube.

adblock ativo