Maratona de Salvador vai reunir 3.500 corredores

Com largada e chegada no Farol da Barra, a Maratona Cidade de Salvador estreia no circuito de corridas de rua da Bahia reunindo 3.500 participantes.

A prova principal com percurso de 42 km, terá largada neste domingo, 22, às 5h30. Neste mesmo horário vão largar os atletas inscritos na prova de 21 km.

O evento completo contará ainda com as provas de 10 km, 5 km e 40 km por equipe. Esta última disputada por quatro atletas, cada um fazendo um percurso completo de 10 km. Todas essas provas vão largar às 6h30.

O maior desafio para os competidores será a maratona, que começará no Farol da Barra e vai seguir até o Aeroclube, de onde será feito o retorno para o Farol.

Professor de educação física, Márcio Barreto escolheu correr a maior prova do evento, promovido pela Empresa Salvador Turismo (Saltur), ligada à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Secult) da Prefeitura de Salvador.

"Não sei se vai dar para fazer em 2h30, porque Salvador é muito quente, mas minha intenção é completar os 42 km nesse tempo", afirmou o atleta.

Para suavizar o calor durante o longo percurso, a largada está confirmada para às 5h30. Barreto aprovou o horário.

“Largar mais cedo vai evitar desgaste dos atletas. Salvador é muito quente, imagine quem faz os 42 km em 4 horas? Se fosse largar às 7h, por exemplo, iria chegar na Barra por volta das 11h”, comparou Barreto.

O técnico Gilmário Mendes, que treina Marily dos Santos e José Nilson para o evento, aprovou integralmente a iniciativa de colocar a largada com o dia ainda clareando.

“Vai ser a primeira cidade a ter uma largada 5h30. Nas outras metrópoles estão colocando 6h, isso é bom para o atleta porque o desgaste físico diminui. Saindo mais cedo, acaba mais cedo”, endossou Mendes.

Para Marily, o desgaste será bem menos porque ela decidiu correr apenas a prova dos 10 km, em vez de competir como sempre faz em percurso de maratonas.

“Ela não vai nos 42 km porque a premiação de R$ 3 mil não compensa, já que existem muitas provas de 10 km logo depois e que causam uma menor desgaste/benefício”, explicou Mendes.

Divisão por categorias

Segundo a assessoria de imprensa da Saltur, das 3.500 vagas abertas para os participantes 33,6%% foram preenchidas por atletas da categoria feminino.

A prova com maior adesão de participantes, considerando homens e mulheres, foram os 5 km, que inscreveu 26,5% dos 3.500 atletas.

A segunda mais concorrida foi a de 10 km, que terá 20,5% do total de inscritos. Os 21km, recebeu 31,5% dos inscritos, os 42 km 16,5% e o revezamento 5%.

O prefeito ACM Neto participará correndo os 10 km. Ele alegou ter treinado menos do que o esperado, por conta de ter quebrado dois dedos do pé.

"Me deixou praticamente quatro meses parado, mas nos últimos 20, 30 dias retomei o treinamento e tenho corrido cinco vezes por semana", afirmou Neto, que prevê fazer a corrida em no máximo 58 minutos.

adblock ativo