Maratona aquática: Itália terá equipe olímpica no Brasileiro

As sandálias havaianas largadas ao redor das mesas da Associação Cultural e Esportiva Braskem (Aceb), no Costa Azul, davam a falsa impressão de que os seis nadadores da seleção italiana de maratonas aquáticas e o técnico Fabrizio Antonelli curtiam férias em Salvador, na terça-feira, 3.

Dentro da piscina, porém, a equipe cumpria ritmo frenético de treinamento. A prioridade é manter a forma física, enquanto faz uma aclimatação para a Olimpíada-2016, como explicou Antonelli, referindo-se a esta semana na Bahia e à próxima no Rio de Janeiro.

Se a maré estiver a favor do time europeu, o retorno à Itália será com medalhas entre as lembranças que levará daqui. A primeira chance de garantir peso adicional na bagagem é na prova de 10 km da 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, nesta quinta, 5, às 10h, em Inema, na Base Naval de Aratu.

A outra oportunidade será a disputa de 5 km, sábado, nos mesmos horário e local. "Viemos treinar no Brasil porque é o lugar da Olimpíada, temos a chance de nadar duas provas do campeonato no mar, e porque lá na Itália o clima já está frio", explicou o técnico.

Para os atletas, que falaram rapidamente nas paradas para hidratação, a temperatura de 31° C é um obstáculo. "Muito quente, a água e na cidade", disse Rachelle Bruni, única das nadadoras italianas já classificada aos Jogos. Seus colegas fizeram coro com ela, entre eles Simone Ruffini e Federico Vanelli, também assegurados na Rio-2016.

Completam a seleção italiana Martina Grimaldi, bronze em Londres-2012, Matteo Furlan, bronze nos 5 km e 25 km no Mundial da Rússia-2015, e Arianna Bridi, 9ª colocada nos 5 km do mesmo Mundial.

Concorrente de Ana

Entre Martina e Rachelle, a baiana Ana Marcela Cunha enxerga na segunda sua maior concorrente nas provas em Inema. "Rachele está nadando bem", apontou após treino na mesma piscina.

De férias, o baiano Allan do Carmo não participará do Brasileiro, que tem como líder na categoria masculino Victor Colonese, com 106 pontos. No feminino, Betina Lorscheitter lidera, também com 106.

Atual tricampeã do Circuito Mundial e bi do Mundial, Ana Marcela divide o favoritismo com as italianas nas duas últimas etapas do Brasileiro. A possibilidade de chegar ao nono título é remota porque ela não disputou todas as fases do circuito 2015.

"Eu teria que ganhar as duas etapas e Betina não poderia ficar em terceiro lugar. É muito difícil", admitiu Ana, que entre os compromissos na terra natal fará, nesta quinta, às 20h, a entrega da premiação aos campeões do Circuito Maratur.

A campeã mundial também confirmou sua volta à Universidade Santa Cecília (Unisanta), em Santos. "As partes estão de comum acordo, podemos dizer que já está confirmado", ratificou George Cunha, pai e empresário da nadadora.

