Maratona Aquática: baianos vencem etapa do Brasileiro em SSA

Os nadadores baianos Allan do Carmo, da Aceb/BA, e Anna Marcela Cunha, do Sesi/SP, foram os vencedores da última etapa do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, disputada neste sábado, 30, realizada na Base Naval de Inema, em Salvador.

Allan do Carmo venceu a prova depois de uma acirrada disputa com Samuel de Bona, do Grêmio Náutico União. Com a segunda colocação, Bona conquistou o campeonato nacional de 2013.

Em depoimento a CBDA, Allan comentou a briga pela primeira colocação. "Assim como a prova dos 10km, na quinta-feira, esta também foi muito difícil, mas na última bóia consegui manter meu ritmo até o final. Este foi um ano especial para as maratonas do Brasil, com o título mundial e outras conquistas importantes. Fiquei muito feliz em terminar vencendo em casa."

Na prova feminina, o resultado foi o mesmo das últimas oito etapas, com a atleta baiana Ana Marcela, campeã por antecipação, na primeira colocação e a nadadora Betina Lorscheistter, do Grêmio Náutico União, na segunda colocação. Ana foi campeã brasileira com 162 pontos, 45 a mais que Betina, segunda colocada.

A nadadora baiana falou para a CBDA sobre a evolução da modalidade. "Achei este ano importante especialmente pelo crescimento do masculino nas maratonas. Chegou a vez deles também conquistarem títulos importantes. Hoje tanto no feminino quanto no masculino não é possível afirmar com certeza quem estará nos Jogos Olímpicos em 2016 e isso comprova o crescimento da modalidade. Acho que estão todos de parabéns."

