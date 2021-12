Maratona aquática: atletas de clubes gaúchos vencem etapa de Inema

Sem a paulista Poliana Okimoto e os baianos Allan do Carmo e Ana Marcela, nadadores do Grêmio Náutico União-RS dominaram os 7,5 km da penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, nesta quinta-feira, 20, na praia de Inema, na Base Naval de Aratu, em Salvador.

Samuel De Bonna e Betina Lorscheitter venceram em 1h31min28 e 1h40min08, respectivamente. Lideram o Brasileiro Viviane Junglut, do Grêmio, com 136 pontos, e o baiano Victor Colonese, da Unisanta, 3º lugar na prova, com 128.

A última etapa, de 5 km, será realizada no sábado, 22, também em Inema.

