Maratona aquática: Ana Marcela é 3ª nos EUA

Em sua segunda competição no ano olímpico, a tricampeã mundial de Maratonas Aquáticas Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de bronze nos 10km do Open Water National Championship.

A prova foi disputada nesta sexta-feira, 8, no Miromar Lake, em Fort Myers, na Flórida (EUA), onde Ana atingiu a marca de 18 pódios internacionais consecutivos. A nadadora baiana completou o percurso de água doce em 2h01m55s, atrás da italiana Rachele Bruni (2h01m52s) e a anfitriã norte-americana Ashley Twichell (2h01m51s).

Na prova masculina, o também baiano Allan do Carmo terminou os 10 km na 10ª colocação. Ele terá como próxima competição uma etapa do Campeonato Baiano de Maratonas Aquáticas, no próximo mês. O nadador olímpico ainda vai confirmar a participação e qual será esta etapa.

