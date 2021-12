Maradona vira piada após plástica e é chamado de 'Mammadona'

O argentino Diego Armando Maradona, de 54 anos, foi o novo alvo dos internautas. Depois de aparecer com a boca estranha em um programa ao vivo em Caracas, capital venezuelana, no domingo, 1º, o ex-jogador logo foi alvo de comparações.

Sua nova aparência recebeu várias cometários no Twitter. Entre eles, o apelido de "Mamadonna", que recebeu do jornal esportivo alemão "Bild".

Recentemente, o argentino fez um "lifting" para dar uma esticada no rosto e parecer mais jovem. Há rumores de que o ex-jogador teria colocado botox nos lábios, devido a boca estar vermelha e mais carnuda.

O ex-jogador também foi comparado a Bruce Jenner, ex-padrasto de Kim Kardashian que pretende mudar de sexo.

Is Maradona modelling the 'lipstick for men' that Joey Tribbiani advertised in Friends? pic.twitter.com/4rzsNUMKDi