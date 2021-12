Maradona pede para Messi seguir na seleção e diz que craque foi abandonado

Os apelos na Argentina para que Lionel Messi repense a sua decisão de não atuar mais pela seleção nacional, anunciada após a derrota na decisão da Copa América Centenário para o Chile, nos pênaltis, ganharam mais um forte apoiador, o craque Diego Maradona, que pediu para o jogador do Barcelona seguir atuando pela equipe.

Para Maradona, Messi tem totais condições de liderar a Argentina na luta pelo título da Copa do Mundo de 2018. O ex-jogador também revelou o desejo de conversar com o craque do Barcelona e avaliou que Messi foi abandonado pelos dirigentes do futebol argentino.

"Lio tem que seguir na seleção porque tem muito para dar e porque vai chegar à Rússia em condições de ser campeão do mundo. Gostaria de falar com ele. O deixaram sozinho e não quero deixá-lo sozinho", escreveu Maradona em breve texto publicado no seu perfil na rede social Facebook.

Antes da derrota da Argentina na decisão da Copa América Centenário, Maradona havia adotado um tom bem mais crítico sobre Messi em uma conversa com Pelé, em que o astro não percebeu que estava sendo gravado e declarou que o craque do Barcelona "não tem personalidade para ser um líder".

Maradona, aliás, já trabalhou diretamente com Messi, a quem comandou na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando foi o técnico da seleção da Argentina, que foi eliminada nas quartas de final, sendo goleada por 4 a 0 pela Alemanha.

No último domingo, Messi anunciou, ainda na zona da mista do Metlife Stadium, em East Rutherford, que não jogará mais pela seleção do seu país. A Argentina tinha acabado de ser batida pelo Chile nos pênaltis, com o craque desperdiçando uma das cobranças.

A final foi a quarta perdida por Messi com a seleção argentina. Anteriormente, caiu também diante do Chile na Copa América de 2015 e para o Brasil, em 2007. Em 2014, não conseguiu superar a Alemanha na final da Copa do Mundo, no Maracanã. A seleção argentina não conquista um título há 23 anos. A última taça levantada foi na Copa América de 1993.

Na última quarta-feira, no dia seguinte à confirmação da classificação da Argentina para a final e horas antes de o Chile vencer a Colômbia na outra semifinal, Maradona colocou pressão nos jogadores. Em programa especial em comemoração aos 30 anos do gol com a "mão de Deus", o "Pibe" afirmou que "claro que vamos ganhar domingo. E se não ganharmos, que os jogadores nem voltem (ao país)". Agora, porém, saiu em defesa de Messi.

