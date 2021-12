Diego Maradona, após polêmica com uma foto publica por sua filha no fim de 2013, divulgou na sexta-feira, 3, um vídeo exibindo sua barriga. Na ocasião muitos falaram que a foto tinha sido alterada com photoshop (programa de edição de fotos).

No vídeo o ex-jogador deseja um bom 2014 a todos e aproveitou para mostrar que está em forma. Ele destacou que não há photoshop "Vou mostrar para todos vocês, não há Photoshop, não há Photoshop!!! Feliz ano para todos os Maradonianos", disse Maradona.

Veja o vídeo:

Da Redação Maradona exibe barriga tanquinho para calar críticos

